Samsung Galaxy S20, arriva il video hands on: ecco lo smartphone a 360 gradi

Dopo i leak relativi alle foto e ai wallpaper, arriva anche il primo video hands on del presunto Samsung Galaxy S20. Insomma, le informazioni in nostro possesso iniziano a farsi particolarmente importanti e intriganti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da XDA Developers e MSPowerUser, un utente dal nickname MaxWinebach sembra essere riuscito a ottenere lo smartphone in anteprima e, oltre ad aver fatto trapelare le foto e il video che potete vedere tramite il player presente qui sopra, sta svelando tutto ciò che concerne la scheda tecnica.

Stando alla fonte, Samsung Galaxy S20 monterebbe un display con risoluzione WQHD+ (3200 x 1440 pixel) e refresh rate di 60 Hz, ma ci sarebbe la possibilità di abbassare via software la risoluzione al Full HD+, portando in questo modo la frequenza di aggiornamento a 120 Hz. D'altronde, le prime indiscrezioni in tal senso erano già arrivate a inizio mese. Interessante anche la possibile presenza di un sensore di impronte digitali a ultrasuoni di seconda generazione.

Dovrebbe invece mancare il jack audio da 3,5 mm per le cuffie, ma secondo i rumor all'interno della confezione di vendita di Samsung Galaxy S20 dovrebbero esserci degli auricolari USB Type-C. Per il resto, nella variante base dovremmo trovare almeno 12GB di RAM (il modello Ultra potrebbe arrivare a 16GB), un processore Qualcomm Snapdragon 865/Exynos 990, almeno 128GB di memoria interna UFS 3.0 e una batteria da 4500 mAh.

Vi ricordiamo che la gamma di smartphone Galaxy S20 dovrebbe essere annunciata l'11 febbraio 2020.