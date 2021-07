Samsung Galaxy S20, diversi utenti segnalano un grave problema al display: che succede?

Dopo i problemi con i touchscreen di Samsung Galaxy S20 FE, ora anche la versione base Samsung Galaxy S20 sembrerebbe avere gravi disguidi con il display, tanto da rendere completamente inutilizzabile lo smartphone. Che sta succedendo, esattamente?

Stando a quanto riportato da Android Police, molti utenti si starebbero lamentando di malfunzionamenti con il pannello Ultra AMOLED in dotazione a Galaxy S20, probabilmente neanche risolvibili grazie alla garanzia offerta dal colosso sudcoreano. Se nel caso dei touchscreen di Galaxy S20 FE si trattava di problemi lato software risolvibili con un aggiornamento apposito, in questo caso molto probabilmente si parla della fine del ciclo di vita del dispositivo.

Il video che trovate allegato a questo articolo mostra piuttosto bene la natura del problema nel caso di Samsung Galaxy S20 Ultra: all’accensione del display tramite il pulsante laterale, esso mostra le linee di scansione e uno sfondo bianco-verde. Ciò sembra durare a lungo, passando anche per tonalità violacee o rosate; se per caso dovesse tornare a mostrare la schermata effettiva come da normalità, non mancherà comunque un certo flickering. In alcuni casi poi le tinte verdi-viola scompaiono, in altri invece lo schermo diventa completamente verde acido.

La natura del problema non è nota nemmeno ai tecnici e moderatori presenti nel forum Samsung, dove i commenti degli utenti riguardavano soprattutto Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra. Un mod ha suggerito l’avvio del telefono in modalità provvisoria e il suo ripristino, ma non risulta funzionare; altri utenti, invece, hanno confermato che una soluzione è la sostituzione completa del pannello. Considerato che lo smartphone ha più di un anno per coloro che lo hanno acquistato al lancio, la garanzia potrebbe essere già esaurita. Insomma, una situazione affatto ideale per i possessori del dispositivo. Non ci resta che attendere un commento da parte di Samsung per capire qualcosa in più in merito.

Intanto Samsung Galaxy S21 FE sta per arrivare: recentemente sono trapelati render e caratteristiche tecniche.