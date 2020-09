Samsung Galaxy S20 Fan Edition, eccolo nelle prime foto dal vivo

Se ieri sono state diffuse online grazie al tipster Evan Blass le caratteristiche tecniche ufficiali del Samsung Galaxy S20 Fan Edition, oggi invece ci pensa lo youtuber Jimmy Is Promo a mostrarci in anteprima con video e foto come sarà davvero il prossimo smartphone dell’azienda sudcoreana in arrivo sul mercato.

Come potete vedere dalle immagini presenti in calce all’articolo e dai dettagli condivisi da Jimmy Is Promo su Twitter, Samsung Galaxy S20 Fan Edition sarà molto simile a ciò che abbiamo visto nei render: uno smartphone molto piatto, con display AMOLED FullHD+ da 6.5 pollici e con refresh rate di 120 Hz; triplo modulo fotocamera posteriore (12MP grandangolare + 12MP ultra-grandangolare + 8MP telephoto con zoom ottico 3x e 10x digitale) e un singolo sensore anteriore da 32MP; e infine certificazione IP68 e One UI 2.5. Insomma, la via di mezzo tra la variante S20 e quella S20+.

A concludere la scheda tecnica sono, sotto la scocca, il processore Qualcomm Snapdragon 865 octa-core con frequenza di clock massima di 2.84 GHz, GPU Adreno 650 e supporto al 5G; 8GB di RAM e 128GB di spazio d’archiviazione. Inoltre, Jimmy Is Promo parla di un “bel prezzo”, ma i rumor precedenti sembrerebbero dire praticamente il contrario dato che si tratterebbe di un dispositivo venduto tra i 600 e i 900 Euro.

Non ci resta che attendere il nuovo evento Galaxy Unpacked del 23 settembre alle ore 16:00 italiane, in cui Samsung presenterà proprio il Samsung Galaxy S20 Fan Edition.