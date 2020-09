Samsung Galaxy S20 Fan Edition, ecco le specifiche tecniche ufficiali

Da tempo si parla della versione Fan Edition di Samsung Galaxy S20, smartphone dell’azienda sudcoreana che, contro le previsioni e speranze degli utenti, in realtà non sarà “low cost”. Dopo gli ultimi rumor di agosto, infatti, è lo stesso Evan Blass a confermarcelo e a mostrarci persino l’intera scheda tecnica presa direttamente dal sito ufficiale.

Poco prima del lancio ufficiale del 23 settembre 2020 sul sito di Samsung sarebbe apparsa la pagina del Galaxy S20 Fan Edition con tutti i dettagli riguardanti la scheda tecnica e il design, molto simile a quello visto a metà agosto primi render 3D apparsi in rete: si parla di uno smartphone con display AMOLED FullHD+ da 6.5 pollici e con refresh rate di 120 Hz, accompagnato sotto la scocca dal chip Qualcomm Snapdragon 865 octa-core con frequenza di clock massima di 2.84 GHz, GPU Adreno 650 e supporto al 5G; 8GB di RAM e 128GB di spazio d’archiviazione.

Lato fotocamera invece ci sarà un triplo modulo posteriore (12MP grandangolare + 12MP ultra-grandangolare + 8MP telephoto con zoom ottico 3x) e un singolo sensore anteriore da 32MP. La batteria invece sarà da 4500 mAh e supporterà sia la ricarica rapida da 25W che la ricarica wireless; tra le varie funzionalità infine appaiono Quick Share, DeX Wireless e Wireless PowerShare. Il sistema operativo sarà Android 10 con One UI 2 (ma probabilmente potrà essere aggiornato ad Android 11 con la beta di One UI 3) e, dulcis in fundo, Samsung Galaxy S20 Fan Edition avrà anche la certificazione IP68.

Non ci resta dunque che attendere l'evento di presentazione per ricevere le conferme del caso e vedere il vero prezzo di Samsung Galaxy S20 Fan Edition, che potrebbe aggirarsi tra i 600 Euro e i 900 Euro.