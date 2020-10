Samsung Galaxy S20 Fan Edition, utenti segnalano problemi con il touchscreen

Lo smartphone Samsung Galaxy S20 Fan Edition presentato nel corso dell’Unpacked del 23 settembre a quanto pare non è impeccabile: su Reddit e nel forum della Samsung Community i possessori della variante dell’ultimo top di gamma Samsung hanno infatti segnalato problemi non indifferenti con la precisione del touchscreen.

Confermati anche direttamente dai redattori di SamMobile, questi disguidi al display Super AMOLED da 6,5 pollici farebbero sì che esso non risponda agli input dell’utente o li legga in modo errato, portando alcune volte ad animazioni dallo scorrimento “tremolante”, mentre a volte la reattività al tocco sarebbe irregolare. Stando a quanto affermato dagli utenti, il problema diventerebbe visibile solo dopo un po’ di tempo: in alcuni casi si è risolto in maniera casuale ed è stato confuso per un semplice problema tecnico momentaneo; in altri casi peggiori, invece, è stato necessario riavviare il telefono per far funzionare il touchscreen.

Le unità colpite comunque sarebbero limitate, ma ciò rende più difficile comprendere qual è la fonte esatta del problema: trattandosi solo di alcuni Samsung Galaxy S20 Fan Edition, ora l’azienda dovrà lavorare per capire qual è l’hardware in dotazione a quei modelli per eventualmente sistemarlo. Al momento non c’è certezza sulla quantità di smartphone affetti da questo problema, perciò non si sa nemmeno quando e come verrà risolto. Qualche utente su YouTube si è prodigato nel cercare di fornire una soluzione, ma non funzionerebbe in tutti i casi. Per questo è consigliato attendere notizie e aggiornamenti ufficiali da Samsung.

La compagnia sudcoreana ha confermato che la Fan Edition arriverà per tutti i prossimi flagship, apposta per rendere più accessibile ogni versione del top di gamma.