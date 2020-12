Samsung Galaxy S20 FE da 128 gigabyte in offerta da Mediaworld solo per oggi

Nella giornata odierna, tra gli "Sconti solo per Oggi", Mediaworld propone uno sconto molto interessante su uno degli smartphone Samsung più desiderati degli ultimi tempi: il Galaxy S20 FE con 128 gigabyte di storage interno.

Il dispositivo può infatti essere acquistato a 549 Euro, in calo di 120 Euro rispetto ai 669 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento a rate in 20 mensilità da 27,45 Euro l'una. La spedizione non è però gratuita, mentre il ritiro contestuale in negozio viene garantito a costo zero.

La promozione sarà disponibile fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 9 Dicembre 2020, e rappresenta sicuramente un'ottima occasione per poter acquistare lo smartphone.

A livello tecnico, lo smartphone include un display da 6,5 pollici Super AMOLED, mentre è basato sul processore 8-core da 2,73 Ghz e 6 gigabyte di RAM. Il comparto fotografico è composto da tre fotocamere posteriori con teleobiettivo e zoom ottico 3x, mentre la memoria interna è da 128 gigabyte espandibile fino ad 1 terabyte con le schede microSD. La batteria, infine, è da 4.500 mAh con supporto alla ricarica ultra-rapida da 25W, che permette di caricare il 50% dello smartphone in soli trenta minuti.

La variante in questione è caratterizzata da scocca Cloud Navy, e non è brandizzata.