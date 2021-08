Samsung Galaxy S20 FE, oltre il 20% di sconto su Amazon: c'è anche il modello 5G

Dopo aver dato un'occhiata alle principali proposte sul Galaxy S21, torniamo su Amazon per un'altra interessante offerta promozionale, questa volta sull'ottimo Samsung Galaxy S20 FE, sia nella versione standard che con connettività 5G.

Entrambi vengono proposti con una corposa riduzione, superiore al 20% sul prezzo di listino. Ma cerchiamo di comprenderne innanzitutto le differenze sostanziali.

Il Samsung Galaxy S20 FE, proposto nella colorazione Cloud Red e nel taglio da 6/128GB di memoria, arriva sul mercato nel 2020 con processore Exynos 990 e display Infinity-O Super AMOLED da 6,5 pollici. Il comparto fotografico è composto da un complesso a tripla camera posteriore e da un singolo sensore frontale disposto in un foro centrale sulla parte superiore dello schermo. La camera principale è da 12MP con apertura f/1.8, il sensore grandangolare vanta la medesima risoluzione con apertura f/2.2 e infine troviamo un teleobiettivo da 8MP con apertura f/2.4. Il prezzo di partenza è 669 Euro, ma ancora per poco sarà disponibile col 25% di sconto a 499 Euro, venduto e spedito da Amazon con servizio Prime.

Il modello S20 FE 5G cambia le carte in tavola non solo dal punto di vista della connettività. Sotto la scocca infatti troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 865, una delle migliori soluzioni della scorsa generazione in termini di prestazioni assolute. Anche in questo caso la memoria a disposizione è di 6/128GB, mentre il colore in offerta è il bellissimo Cloud Orange. Il prezzo in questo caso sale a 599 Euro, sempre venduto da Amazon, ma siamo nell'ordine del 22% di sconto rispetto al prezzo consigliato di 769 Euro.