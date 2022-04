Samsung Galaxy S20 FE 2022 ufficiale: no, non era uno scherzo

Se c'è uno smartphone che si è ormai fatto vedere in tutte le salse, questo è sicuramente Samsung Galaxy S20 FE. In molti si ricorderanno infatti il lancio di una variante con Snapdragon 865 a mesi dall'uscita del modello originale, ma ora si è deciso di andare oltre. Infatti, è stato svelato Samsung Galaxy S20 FE 2022.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e News1 Korea, nella giornata del 1 aprile 2022 il prodotto è comparso in listino per quel che riguarda alcuni noti operatori sudcoreani, ovvero KT e LG Uplus. La giornata scelta per il lancio aveva fatto dubitare alcune persone in merito all'effettiva esistenza del prodotto, in quanto poteva trattarsi di un pesce d'aprile. In realtà, però, ora che sono passati alcuni giorni si è scoperto che è tutto vero.

Infatti, Samsung ha di fatto lanciato in madrepatria, in modo "silenzioso", un modello 2022 di Samsung Galaxy S20 FE. Quest'ultimo dispone di un processore Qualcomm Snapdragon 865 e sembra ricalcare appieno la scheda tecnica di Samsung Galaxy S20 FE 5G. Qual è dunque la differenza rispetto ai modelli già disponibili sul mercato? Sono stati rimossi gli auricolari AKG dalla confezione di vendita e soprattutto è stato tagliato il prezzo.

Infatti, si è scesi di 200.000 won, arrivando ora a un prezzo pari a 700.000 won (circa 525 euro al cambio attuale). Il nome del nuovo modello è SM-G781NK22 (o, in alcuni casi, solo SM-G781NK), mentre le colorazioni disponibili vanno da quella Cloud Navy a quella Cloud White, passando per la variante Cloud Lavender. Insomma, è stato lanciato un modello 2022 dello smartphone Samsung Galaxy S20 FE originariamente annunciato nel 2020. Non erano in molti ad aspettarsi una mossa di questo tipo: il brand porterà questo dispositivo anche in altri mercati? Staremo a vedere.