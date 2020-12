Samsung Galaxy S20 FE 5G, crolla il prezzo: costa meno del modello 4G!

Quest'anno stiamo assistendo a miriadi di offerte molto intriganti per quel che concerne il mondo tecnologico. Infatti, i principali store online stanno dando vita a una sorta di "battaglia all'ultimo sconto". Ebbene, nelle ultime ore è crollato il prezzo di un altro prodotto, ovvero dello smartphone Samsung Galaxy S20 FE 5G.

Infatti, il dispositivo, "brandizzato" TIM, viene venduto a 499 euro da MediaWorld. Stando al sito Web ufficiale della nota catena, solitamente il prezzo della variante 5G sarebbe pari a 769 euro, quindi stiamo parlando di un possibile risparmio di ben 270 euro. Niente male, se consideriamo che si tratta di un dispositivo annunciato a fine settembre 2020. Vi ricordiamo che lo smartphone dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Le colorazioni messe in offerta a questo prezzo da MediaWorld sono Cloud Navy, Cloud White, Cloud Mint e Cloud Red. Tuttavia, come prevedibile, al momento in cui scriviamo le unità sono quasi tutte sold out: è rimasta disponibile solamente la colorazione Cloud Navy.

Finora il modello finito al centro di vari sconti era quello 4G, ma finalmente anche la variante 5G ha subito un calo di prezzo importante. Tra l'altro, ricordiamo che il modello 5G monta il processore Qualcomm Snapdragon 865, al contrario di quello 4G che invece dispone dell'Exynos 990. A proposito della variante 4G, alcune colorazioni di quest'ultima si trovano a 599 euro da MediaWorld. Insomma, paradossalmente, al momento in cui scriviamo il modello 5G costa meno di quello 4G.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia propongono il prodotto a 659 euro. Non siamo invece riusciti a trovare la variante 5G sul sito ufficiale di Unieuro. Insomma, la promozione lanciata da MediaWorld potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.

Se volete approfondire lo smartphone coinvolto, potete farlo mediante la nostra recensione di Samsung Galaxy S20 FE, che è stata pubblicata a metà ottobre 2020.