Samsung Galaxy S20 FE si aggiorna ad Android 13, update anche in Italia

La promessa di lanciare aggiornamenti software più rapidamente dal 2023 in avanti, in realtà, già sta vedendo i primi segnali concreti in queste settimane. Samsung, difatti, sta rilasciando molto velocemente One UI 5.0 sugli smartphone compatibili: tra questi, ora Samsung Galaxy S20 FE riceve Android 13 con l’ultimo update.

A riportare per primi questa notizia sono stati, come ormai da tradizione, gli attenti colleghi di SamMobile: secondo quanto da loro riportato, in Russia e nel resto del Vecchio Continente è iniziato il rilascio di Android 13 sul Galaxy S20 FE grazie al firmware dal codice G780FXXUAEVK3, il cui peso si aggira attorno a 2 GB.

Tale software comprende la patch di sicurezza di novembre 2022 e molteplici novità interessanti, dall’aggiornamento delle applicazioni di sistema come Samsung Notes e SmartThings, a nuove feature come l’utilizzo di brevi video per il lockscreen, la risposta alle chiamate tramite SMS grazie a Bixby Text Call e le Routine per automatizzare attività giornaliere di vario tipo.

Attenzione, pertanto, alle notifiche di sistema, tramite le quali potrete sapere quando il vostro Samsung Galaxy S20 FE sarà pronto per compiere il salto da Android 12 ad Android 13. In alternativa, potete controllare la disponibilità dell’update tramite Impostazioni > Aggiornamento software.

Pochi giorni fa Android 13 è arrivato su Samsung Galaxy A52.