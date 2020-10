Samsung Galaxy S20 FE, disponibili due aggiornamenti per il touchscreen

Lo smartphone Samsung Galaxy S20 Fan Edition da noi recensito pochi giorni fa ha ricevuto due aggiornamenti firmware fondamentali (G78xxXXU1ATJ1 e G78xxXXU1ATJ5) per risolvere un problema al touchscreen segnalato da tantissimi utenti sin da poche ore dopo il rilascio ufficiale sul mercato.

Le segnalazioni giunte su Reddit e nel forum della Samsung Community riguardavano errori nella risposta agli input dell’utente, irregolarità nella reattività al tocco e animazioni dallo scorrimento “tremolante”, visibili soltanto solo dopo un po’ di tempo dall’acquisto e risolvibile soltanto tramite riavvio del telefono o semplicemente attendendo un po’ di minuti.

Samsung ha dunque riconosciuto il problema e pensato ai due suddetti update firmware: il primo ha fatto soltanto da base per il secondo, disponibile nei paesi di tutta Europa e che avrebbe non soltanto sistemato tali bug ma anche migliorato l’esperienza d’uso e la reattività al tocco. Entrambi gli aggiornamenti saranno accessibili tramite Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa per le varianti LTE (GM-G780F) e 5G (SM-G781B).

Intanto oggi Samsung ha annunciato il nuovo smartphone Galaxy A42 5G con schermo da 6,6 pollici HD+ Super AMOLED, comparto fotografico posteriore composto da quattro sensori, processore octa-core accompagnato da 4,6 e 8 gigabyte di RAM, spazio d’archiviazione da 128GB espandibili fino a 1TB e batteria da 5.000 mAh; sarà disponibile in Italia da fine ottobre a partire dal prezzo di 369,90 Euro.