Samsung Galaxy S20 FE ed iPhone 12 Mini in offerta su Amazon oggi 20 Aprile 2022

Mentre Mediaworld lancia il nuovo volantino che propone sconti su tanti modelli di macchine fotografiche, su Amazon si rinnovano le promozioni. Tra i protagonisti di oggi troviamo il Samsung Galaxy S20 FE ed iPhone 12 Mini.

Di seguito, nello specifico, gli sconti:

Samsung Galaxy S20 FE 5G , Display 6.5" Super AMOLED, 3 fotocamere posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 6GB, Batteria 4.500mAh, Hybrid SIM, (2020) [Versione Italiana], Bianco (Cloud White): 425,67 Euro (499,60 Euro)

Sul Samsung Galaxy S20 FE 5G viene anche proposto il pagamento in cinque rate mensili da 85,14 Euro al mese per cinque mesi, mentre la consegna senza costi aggiuntivi è garantita per martedì 26 Aprile 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 21 ore e 38 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. La disponibilità è garantita solo su un'unità, ma Amazon spiega che ne sono in arrivo ulteriori.

Sull'iPhone 12 Mini da 128 gigabyte, invece, il pagamento a rate è in 12 mensilità da 55,75 Euro al mese, con consegna senza costi aggiuntivi prevista per mercoledì 27 Aprile 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata.

Nessuna informazione invece sulla data di scadenza delle promozioni, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.