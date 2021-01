Samsung Galaxy S20 FE in offerta a buon prezzo su Amazon: superata Unieuro

In seguito agli sconti legati a diversi prodotti Apple, "torniamo" da Amazon Italia per via di un'altra promozione interessante. Più precisamente, ci inoltriamo nel mondo dei dispositivi mobili, dato che il prodotto al centro dell'offerta è lo smartphone Samsung Galaxy S20 FE.

Infatti, quest'ultimo viene proposto a 500 euro tramite rivenditori (qui Wayback Machine, per controllare che l'offerta era attiva nel caso le scorte finissero). Stando a quanto si può leggere su Amazon, solitamente il prezzo del dispositivo sarebbe pari a 669 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto del 25%, ovvero di 169 euro. La variante venduta a questo prezzo è quella 4G da 6/128GB, in colorazione Cloud Mint.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store principali che vendono prodotti tecnologici online, siamo venuti a conoscenza del fatto che MediaWorld propone Samsung Galaxy S20 FE a un prezzo di 514 euro mediante il suo portale ufficiale. In questo caso la colorazione coinvolta è quella Cloud Red. Per quel che riguarda, invece, Unieuro, lo smartphone viene venduto a 579,90 euro.

Insomma, la promozione lanciata dai rivenditori di Amazon Italia potrebbe fare gola a un certo tipo di utente. Certo, i più attenti tra di voi si ricorderanno del fatto che lo smartphone era sceso a un prezzo simile da MediaWorld qualche giorno fa, ma potrebbe trattarsi del momento giusto per chi si è perso quell'occasione.

Se volete approfondire lo smartphone coinvolto, potete fare riferimento alla nostra recensione di Samsung Galaxy S20 FE (pubblicata a ottobre 2020).