Samsung Galaxy S20 FE, il prezzo crolla di molto su Amazon Italia

Quest'anno stiamo assistendo a dei cali di prezzo importanti relativi anche a smartphone top di gamma appena usciti. Sarà il periodo particolarmente atipico, sarà la quantità di offerta del mercato, ma mai come in questo 2020 la sensazione è quella di poter portarsi a casa un dispositivo interessante a un prezzo tutto sommato contenuto.

Lo abbiamo visto giusto qualche giorno fa con lo sconto relativo a Xiaomi Mi 10T Pro e adesso è giunta l'ora di Samsung Galaxy S20 FE, smartphone annunciato a fine settembre 2020. Partito da un prezzo di listino pari a 669 euro per quel che concerne la variante 4G, ora quest'ultima può essere acquistata a 521,50 euro su Amazon Italia tramite rivenditori. In parole povere, in poche settimane, c'è stato un crollo del prezzo pari a 147,50 euro. Vi ricordiamo che questo dispositivo presenta 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, come potete leggere nella nostra recensione di Samsung Galaxy S20 FE. La colorazione coinvolta è quella Cloud Navy.

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che lo smartphone era già stato al centro di un'offerta qualche settimana fa, ma in quel caso il prezzo era più elevato (596,80 euro al momento di pubblicazione di quella notizia). Inoltre, utilizzando alcuni tool di comparazione, sembra che il prezzo offerto attualmente da Amazon Italia sia il minimo storico per quel che riguarda la versione nostrana della piattaforma di Jeff Bezos.

In ogni caso, dando un'occhiata alle altre offerte presenti online, abbiamo notato che MediaWorld vende Samsung Galaxy S20 FE a 599 euro tramite il suo portale ufficiale. Per quel che concerne Unieuro, invece, quest'ultima catena propone il dispositivo a 599 euro (ci sono gli auricolari Galaxy Buds+ in abbinata).

Insomma, l'offerta lanciata dai rivenditori di Amazon Italia potrebbe fare gola a qualcuno.