Samsung Galaxy S20 Fe in sconto da Euronics al prezzo più basso del web

Euronics, nell'ambito del Sottocosto di Natale propone uno sconto molto interessante sul Samsung Galaxy S20 FE, uno degli smartphone più apprezzati dagli utenti in questo 2020. La catena di distribuzione consente di portarlo a casa al prezzo più basso del web, lo stesso raggiunto anche da Mediaworld.

Il Samsung Galaxy S20 FE, nelle colorazioni cloud mint, cloud red, cloud navy, cloud lavender e cloud white, è infatti disponibile al prezzo di 599 Euro, il 10% in meno rispetto ai 699,99 Euro di listino, per un risparmio del 14,29% rispetto al listino. La variante in questione è quella con 128 gigabyte di memoria interna.

Il dispositivo include uno schermo da 6,5 pollici Infinite-O Super AMOLED FHD+ a 120Hz, che garantisce fluidità durante l'utilizzo quotidiano ed una risposta veloce al tocco. Sotto la scocca è presente il processore Exynos 990 octa core. La fotocamera posteriore è caratterizzata da una tripla lente con sensore grandangolare da 12 megapixel con AutoFocus ed HDR automatico, obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel con apertura f/2.2, teleobiettivo da 8 megapixel e flash LED. La lente anteriore invece è da 32 megapixel con apertura f/2.2.

La consegna però non è gratuita, e bisogna sostenere 11 Euro di spese, mentre il ritiro contestuale in negozio è a costo zero.