Samsung Galaxy S20 FE è lo smartphone per tutte le tasche? Forse no

Si vocifera ormai da tempo della Fan Edition di Samsung Galaxy S20, una sorta di versione "Lite" che potremmo descrivere come una sorta di "successore spirituale" di quel Galaxy S10 Lite che abbiamo visto nel 2019. Stiamo parlando di uno smartphone che ha attirato le attenzioni sin dai primi rumor soprattutto per via di un possibile prezzo ridotto.

Tuttavia, potrebbe non essere proprio così. Infatti, stando anche a quanto riportato da SlashGear ed Engadget, in Corea del Sud il dispositivo avrebbe un prezzo di 900.000 KRW, ovvero circa 641 euro al cambio attuale. Vi ricordiamo che Galaxy S10 Lite aveva un prezzo di partenza di 679 euro in Italia, quindi Samsung potrebbe mantenersi su un costo simile. In ogni caso, risulta complesso parlare di "low cost" con queste cifre in ballo.

Sicuramente, nel caso le voci di corridoio vengano confermate, Samsung Galaxy S20 FE potrebbe inserirsi in una fascia di prezzo interessante, dato che ormai i top di gamma superano agevolmente i 1000 euro. Inoltre, i rumor descrivono la possibile presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 865, affiancato da 6/8GB di RAM. Il display dovrebbe essere da 6,5 pollici e presentare un refresh rate di 120 Hz, mentre la batteria potrebbe essere da 4500 mAh. Non dovrebbero mancare una tripla fotocamera posteriore da 12MP + 12MP (ultra-wide) + 8MP (tele) e una fotocamera anteriore da 32MP, che dovrebbe trovare il suo posto in un foro posizionato in alto al centro, come si può vedere nei render che trovate a corredo della notizia.

Non è chiaro se questo dispositivo sarà indirizzato anche al nostro mercato, ma staremo a vedere. Per il momento si tratta solamente di indiscrezioni.