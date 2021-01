Samsung Galaxy S20 FE, smartphone Xiaomi e TV Xiaomi e Sony in sconto su Mediaworld

Come di consueto, anche in giornata odierna si rinnovano gli sconti solo per oggi di Mediaworld, che in giornata odierna propongono a prezzo ridotto un'ampia gamma di prodotti a prezzo ridotto, tra cui come sempre troviamo smartphone e TV.

Partendo dai TV, lo Xiaomi Mi LED TV 4S da 65 pollici può essere acquistato a 549 Euro, rispetto ai 699 Euro di listino, con ritiro contestuale in negozio gratuito. Il televisore include un pannello da 65 pollici con risoluzione di 3840x2160 pixel con refresh rate di 60Hz e casse con potenza in uscita di 20W. E' incluso anche il tuner per il digitale terrestre.

A prezzo ridotto però troviamo anche il Sony KDL43WF665, un TV con pannello LCD da 43 pollici, che viene proposto a 379 Euro, dai 449 Euro di listino. In questo caso siamo di fronte ad un TV con pannello a LED Full HD da 43 pollici e risoluzione di 1920x1080 pixel.

Tra gli smartphone in offerta troviamo il Samsung Galaxy S20 FE, nella colorazione Cloud Navy e brandizzato Vodafone a 569 Euro, per un risparmio di 100 Euro rispetto ai 669 Euro precedenti. Lo Xiaomi Redmi 9AT Grey, brandizzato TIM, invece, passa a 99,99 Euro rispetto ai 119,99 Euro di listino. Infine, citiamo l'Oppo Find X2 Lite a 399 Euro.