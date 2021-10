Samsung Galaxy S20 FE torna in offerta su Amazon: sconto di 220 Euro!

Torna nuovamente in offerta su Amazon il Samsung Galaxy S20 FE, lo smartphone di Samsung dello scorso anno. La riduzione di prezzo è importante rispetto a quello di listino: si parla del 33% rispetto a quello imposto dal produttore asiatico.

Di seguito i dettagli della promozione:

Samsung Galaxy S20 FE, Display 6.5" Super AMOLED, 3 Fotocamere Posteriori, 128 GB Espandibili, RAM 6GB, Batteria 4.500mAh, Hybrid SIM, 2021, Snapdragon 865, Cloud Navy [Versione Italiana]: 450,41 Euro (669 Euro)

Dati alla mano, il risparmio è di 218,59 Euro, con consegna senza costi aggiuntivi garantita per lunedì 25 Ottobre 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 3 ore e 47 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. La vendita e spedizione è effettuata direttamente da Amazon, che garantisce anche la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.

Non è possibile scegliere il pagamento a rate: in questo caso è necessario affidarsi alla CreditLine di Cofidis, direttamente al check out.

Lo smartphone sfoggia un display da 6,5 pollici Super AMOLED cont ripla fotocamera posteriore, a cui si aggiungono 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, mentre la batteria è da 4500 mAh. E' anche possibile scegliere la consegna presso uno dei punti di ritiro sparsi sul territorio nazionale.