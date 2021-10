Samsung Galaxy S20 FE torna in sconto da Unieuro: risparmio del 19%!

A qualche giorno di distanza dalla nostra segnalazione dello sconto sul Galaxy S21 5G, Unieuro propone nell'ambito del nuovo volantino disponibile dalla giornata odierna una promozione molto interessante sul Samsung Galaxy S20 FE.

Lo smartphone, nella variante 4G con 128 gigabyte di memoria interna e 6 gigabyte di RAM può essere acquistato a 399,90 Euro, in calo del 19% rispetto ai 499 Euro di listino. Si tratta del modello con processore Snapdragon 865, che per ovvie ragioni non supporta il 5G.

A livello tecnico troviamo un display da 6,5 pollici SAMOLED, fotocamera da 12 megapixel posteriore e batteria da 4500 mAh.

Unieuro garantisce la consegna a domicilio ed il ritiro in negozio a costo zero, e dà anche la possibilità di aggiungere lo Smile Service con copertura da danni accidentali per 12 mesi al prezzo di 69,99 Euro.

Nella giornata di oggi, Unieuro ha anche lanciato le offerte solo online di fine ottobre, che promettono una serie di sconti molto interessanti su prodotti d'elettronica ed informatica fino ad Halloween. Questa promozione si aggiunge agli Halloween Days di Unieuro, un altro volantino che propone una platea molto ampia di promozioni su prodotti come TV, smartphone, PC e tanto altro. In giornata odierna però anche Mediaworld ha rinnovato il proprio volantino.