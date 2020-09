Samsung Galaxy S20 FE si fa vedere da ogni angolatura in un video hands-on

Dopo le informazioni relative alla scheda tecnica di Samsung Galaxy S20 Fan Edition, lo smartphone torna a far parlare di sé per via della comparsa di un video hands-on che rivela ulteriori informazioni in merito al dispositivo.

Più precisamente, stando anche a quanto riportato da SamMobile e come potete vedere sul canale YouTube Jimmy is Promo, il video mostra Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) in azione, mettendo in evidenza la personalizzazione software One UI. Non si tratta quindi semplicemente di un contenuto che mostra il design dello smartphone, bensì di un video che ci consente di comprendere meglio come il dispositivo svolge le classiche attività quotidiane.

In ogni caso, sembra essere confermato anche il design dello smartphone, che a quanto pare dispone anteriormente di un display con foro per la fotocamera posizionato in alto al centro. Sul retro fa invece capolino un modulo fotografico con tre sensori, accompagnati leggermente sulla destra da un flash LED. Il video è stato caricato con risoluzione 4K su YouTube, quindi finalmente Samsung Galaxy S20 FE può essere visto da tutte le angolature ad alta risoluzione.

Per quanto riguarda la presentazione ufficiale, Samsung svelerà lo smartphone durante l'evento Unpacked del 23 settembre 2020. Insomma, mancano pochi giorni a tutte le conferme del caso.