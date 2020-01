Samsung Galaxy S20 e Fold 2 saranno annunciati l'11 Febbraio

I nuovi Galaxy S20 e Fold 2 di Samsung, i prossimi smartphone top di gamma della società coreana, hanno una data di presentazione. Secondo quanto appreso da vari siti, infatti, sarebbe trapelato l'evento Unpacked 2020, che dovrebbe tenersi il prossimo 11 Febbraio.

L'indiscrezione è stata pubblicata da un popolare leaker sul proprio account ufficiale Twitter, con tanto di video teaser. L'evento a quanto pare sarà molto ricco e vedrà non solo la presentazione del Galaxy S20 (o S11), ma anche della seconda generazione dello smartphone pieghevole, il Galaxy Fold 2 che a giudicare dagli ultimi rumor sfoggerà un nuovo aspect ratio ed un design a conchiglia.

Inizialmente si era parlato del 18 Febbraio come possibile data dell'evento, in quanto proprio a ridosso del Mobile World Congress di Barcellona, dove altri concorrenti di Samsung lanceranno nuovi dispositivi. Evidentemente però la società asiatica ha scelto di anticipare leggermente l'evento.

Nelle passate ora sono trapelate in rete alcune immagini del Galaxy S11+, che mostravano una configurazione leggermente diversa rispetto a quella ipotizzata per il modulo fotografico. In molti sono d'accordo sul fatto che il sensore principale sarà da 108 megapixel, e dovrebbe rappresentare uno dei punti di forza della linea.

Il Galaxy Fold 2 invece si è mostrato su Weibo con una serie di fotografie che hanno confermato un design simile al Motorola Razr.