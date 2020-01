Samsung Galaxy S20: un leak svela i possibili prezzi europei

Dopo il leak relativo alle specifiche tecniche, torniamo a parlarvi della gamma di smartphone Samsung Galaxy S20 per via della comparsa di alcune indiscrezioni in merito ai presunti prezzi europei.

In particolare, stando a quanto riportato da 91Mobiles, i costi per il Vecchio Continente dovrebbero essere di 899 euro per la variante 4G di Samsung Galaxy S20 e di 999 euro per il suo modello 5G. Samsung Galaxy S20 Plus dovrebbe invece avere un prezzo di 1099 euro nella sua variante 5G. Per quanto riguarda il modello Samsung Galaxy S20 Ultra, si dovrebbe partire da 1349 euro (128GB) e arrivare fino a 1549 euro (512GB).

Insomma, sembrano quindi essere confermate le fasce di prezzo svelate qualche giorno fa dal noto leaker Max Weinbach, ovvero colui che ha fatto trapelare online le foto del presunto prototipo di Samsung Galaxy S20 Plus 5G. Infatti, i precedenti rumor parlavano di un costo compreso tra 900 e 1000 euro per Galaxy S20 5G, tra 1050 e 1100 euro per Galaxy S20 Plus 5G e di 1300 euro per Galaxy S20 Ultra 5G. Per tutti i dettagli del caso in merito a questa gamma di prodotti, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento su Samsung Galaxy S20.

I prezzi sembrano quindi rimanere in linea con quanto visto in passato, perlomeno stando a questi rumor.