Il Samsung Galaxy S20 non ha più segreti: eccolo in una serie di foto

Nel corso dell'Unpacked 2020 dell'11 Febbraio non ci sarà nessun Galaxy S11. Alcune immagini trapelate in rete infatti hanno confermato che la prossima generazione di smartphone top di gamma di Samsung si chiamerà Galaxy S20. I ragazzi di XDA infatti hanno pubblicato alcune fotografie che ritraggono un Galaxy S20 Plus all'opera.

Come si può vedere tramite la galleria presente in calce, che mostrano la schermata di avvio del dispositivo, Samsung ha deciso di saltare da S10 ad S20 per ragioni non note: secondo alcune indiscrezioni trapelate in precedenza le motivazioni sarebbero da ricercare nell'anno da poco iniziato, il 2020 appunto.

Lato estetico, il Galaxy S20+ presente nelle fotografie include una fotocamera frontale in un foro centrale, simile a quello visto sul Galaxy Note 10, mentre i bordi e le curve sembrano essere state attenuate, per rendere lo chassis più piatto. Tale sensazione si avvertirebbe soprattutto tenendolo in mano.

Sulla scocca posteriore, invece, spicca il modulo fotografico che secondo quanto affermato conterrà un obiettivo grandangolare normale, un ultra-gandangolare, un sensore per i ritratti ed un obiettivo per le macro che sembra essere la vera novità. Il tutto ovviamente accompagnato dal flash.

Il Galaxy S20+ insomma sembra avere davvero pochi segreti ormai, a meno di un mese dall'annuncio ufficiale.