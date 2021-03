Samsung Galaxy S20, il nuovo aggiornamento migliora le performance della camera

Dopo aver chiarito la sua posizione sugli aggiornamenti, Samsung ha deciso di sorprenderci ancora con un corposo aggiornamento per gli smartphone della famiglia Samsung Galaxy S20 a distanza di pochi giorni dalla patch di sicurezza di marzo.

Non solo patch dunque, anche un aggiornamento vero e proprio su Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra, attualmente in fase di rollout in Germania ma che presto dovrebbe arrivare anche da noi.

Si tratta del firmware G98xxXXU7DUC7, un pacchetto di circa 500 MB che quindi sarebbe consigliato scaricare sotto copertura WiFi.

Per quanto riguarda il changelog, Samsung ha dichiarato che il nuovo firmware per la linea Galaxy S20 comprenderà numerose migliorie fra bugfix, miglioramenti sul fronte della stabilità complessiva e sul fronte delle performance.

Nessuna nuova feature dunque, ma la fotocamera dovrebbe beneficiare dei miglioramenti più sensibili, fra cui una migliore performance generale, stabilità dell'app e processamento dell'immagine.

Se vi trovate in Germania e non avete ancora ricevuto la notifica, consigliamo di aggiornare manualmente tramite le impostazioni di sistema. Se siete in Italia, l'attesa potrebbe durare ancora per qualche giorno o settimana.

Ricordiamo che abbiamo avuto la fortuna di provare il top di gamma di questa famiglia, il Galaxy S20 Ultra, nella nostra recensione, risultando uno dei migliori della scorsa generazione, con fotocamera e schermo al top della categoria.