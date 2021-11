Samsung Galaxy S20 si prepara ad Android 12: a breve la beta di One UI 4.0!

A quasi due settimane dal lancio di One UI 4.0 Beta su Galaxy Z Flip3 e Z Fold3, e in seguito al suo approdo anche sulla serie di punta Galaxy S21, Samsung si starebbe preparando a renderla disponibile anche su Galaxy S20. La gamma nata nel 2020 con Android 10, quindi, è prossima al suo secondo major update.

Come già capitato in altri casi analoghi, la conferma è giunta tramite il forum Samsung Members grazie a un moderatore ufficiale della community: “Per smartphone Samsung Galaxy S20, S20 Plus e S20 Ultra il programma beta di Android 12 (One UI 4) è in fase di preparazione e Android 11 (One UI 3.1) è all’ultima versione e non ci sono piani per altri aggiornamenti”. Per essere esatti, la più recente e dunque ultima versione del firmware di One UI 3.1 è quella che termina con “EUI4”.

Per quanto concerne il programma beta di One UI 4.0, esso sarà disponibile entro la fine di novembre 2021 ma non su tutti i mercati. I primi utenti ad accedervi saranno coloro che risiedono in Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Cina, India e Corea del Sud. Solo in seguito si prevede un rilascio diffuso a tutti i possessori di Samsung Galaxy S20, S20 Plus o S20 Ultra interessati a entrare nel gruppo di test. Nelle condizioni migliori, One UI 4.0 basata su Android 12 approderà a fine 2021 o inizio 2022 in via definitiva sulla serie di smartphone in questione. A oggi mancano invece dettagli su altri dispositivi di fascia media dato che, come da prassi, la priorità viene posta sui modelli di fascia alta.

Gli occhi dei tipster sono intanto puntati tutti su Samsung Galaxy S21 FE e S22 attesi per inizio 2022.