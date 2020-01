Samsung Galaxy S20: ecco le prime foto ufficiali ed i bonus di preordine

Manca sempre meno all'evento Unpacked 2020 di Samsung, e nella giornata di oggi arrivano quelle che potrebbero a tutti gli effetti essere considerate le prime immagini reali della lineup Galaxy S20 che presenterà il colosso coreano. Ma non è tutto, perchè sono emersi anche i bonus di preordine.

Sulla piattaforma di condivisione Slashleaks infatti è stata pubblicata l'immagine che proponiamo in calce, in cui viene mostrato il materiale promozionale che Samsung diffonderà sul web e tramite i propri canali poco dopo la presentazione.

Oltre a mostrare i due dispositivi, è presente l'indicazione che coloro che effettueranno il preordine del Galaxy S20+ ed S20 Ultra riceveranno in omaggio le Galaxy Buds+, ovvero le cuffie senza fili del produttore asiatico che sono a tutti gli effetti le dirette concorrenti delle AirPods di Apple.

Ma non è tutto, perchè guardando attentamente il poster non solo è possibile vedere la nuova colorazione azzurra dello smartphone, ma anche delle interessanti indicazioni dal modulo fotografico, su cui è presente l'etichetta "100X" che sicuramente si riferisce allo zoom che sarà in grado di garantire lo smartphone.

Chiaramente, non siamo in grado di garantire l'assoluta veridicità della fotografia, ma il leaker che l'ha pubblicata ha un punteggio di attendibilità molto alto.

Qualche giorno fa sono emerse tutte le specifiche della lineup Galaxy S20.