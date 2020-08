Samsung Galaxy S20, ecco i primi render della nuova versione più economica

Samsung Galaxy Note 20 è l’ultimo smartphone di fascia alta presentato dall’azienda sudcoreana in occasione di Unpacked, ma non sarà l’ultimo in arrivo nel 2020: Samsung infatti ha in piano il lancio sul mercato di un Samsung Galaxy S20 più economico, chiamato Galaxy S20 Fan Edition 5G, i cui render sono già trapelati online.

A diffonderli nella rete sono stati OnLeaks e pricebaba; dalle immagini si nota subito che si tratta di un modello dal design simile a quello del Galaxy S20, con display AMOLED dal notch centrale per la fotocamera frontale, ma con bordi leggermente più spessi. Il retro è in plastica con finitura opaca/satinata, perfetto per non lasciare impronte. Pricebaba ha anche mostrato i render in un video in cui si può vedere lo smartphone a 360 gradi.

Ice Universe ha poi aggiunto qualche dettaglio per quanto concerne la fotocamera del Galaxy S20 Fan Edition 5G. Posteriormente, all’interno della ormai tipica isola in alto a sinistra, ci saranno tre lenti: un sensore principale Sony IMX555 da 12 MP, un altro da 12 MP ma ultra grandangolare, e un terzo sensore da 8 MP telephoto con zoom ottico 3x. Non ci sarà dunque la lente primaria ISOCELL GN1 da 50 MP prodotta da Samsung.

Nel resto della scheda tecnica trapelata online compaiono infine un processore Qualcomm Snapdragon 865 (ma potrebbe arrivare un nuovo chip Exynos a breve), batteria da 4500 mAh con ricarica rapida e certificazione IP68. Galaxy S20 Fan Edition 5G potrebbe arrivare a ottobre e il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 750 dollari, ma si tratta pur sempre di rumor da prendere con le pinze.

Samsung intanto sta sondando il terreno per stringere accordi con ARM e AMD e produrre processori per smartphone in grado di competere o addirittura superare i prodotti di Qualcomm.