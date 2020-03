Samsung Galaxy S20, S20 ed S20 Ultra disponibili da oggi in Italia

Samsung annuncia oggi che annuncia che gli smartphone della serie premium Samsung Galaxy S20 (S20 Ultra 5G, S20+ e S20) sono da oggi disponibili in Italia in vendita su samsung.com e presso i negozi, online e offline, delle principali insegne di elettronica di consumo e degli operatori telefonici.

Inoltre, tutti gli appassionati potranno acquistare uno dei nuovi device S20 anche con l’opzione Smart Rent, la formula di noleggio a lungo termine che consente di avere un Galaxy nuovo ogni anno.

Presentati ufficialmente a livello globale lo scorso 11 febbraio e prenotabili dallo stesso giorno su samsung.com, gli smartphone della serie Galaxy S20 saranno acquistabili nel nostro Paese nelle seguenti configurazioni:

Samsung Galaxy S20 : disponibile nella versione 4G LTE da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €929 e nella versione 5G da 12GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €1.029

: disponibile nella versione 4G LTE da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €929 e nella versione 5G da 12GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €1.029 Samsung Galaxy S20+ : disponibile nella versione 4G LTE da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €1.029, nella versione 5G da 12GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €1.129, e in esclusiva solo sullo Samsung Shop online nella versione 5G da 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato da €1.279

: disponibile nella versione 4G LTE da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €1.029, nella versione 5G da 12GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €1.129, e in esclusiva solo sullo Samsung Shop online nella versione 5G da 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato da €1.279 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: disponibile nella sola versione 5G da 12GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €1.379.

La serie Galaxy S20 sarà disponibile in varie colorazioni esclusive.

Galaxy S20 è disponibile in Cosmic Gray, Cloud Blue, Cloud Pink e, solo sul sito web di Samsung, Cloud White. Galaxy S20+ può essere acquistato in Cosmic Gray, Cloud Blue, Cosmic Black, mentre Cloud White è disponibile solo sul sito del produttore. Galaxy S20 Ultra 5G, invece, è disponibile in Cosmic Gray e Cosmic Black.

Per tutte le informazioni sullo zoom del Galaxy S20 Ultra vi rimandiamo alla nostra anteprima.