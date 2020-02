Samsung Galaxy S20, S20+ ed S20 Ultra: specifiche tecniche e prezzi italiani

Nel corso del keynote Unpacked di oggi 11 Febbraio 2020, Samsung ha presentato la nuova lineup di smartphone top di gamma della linea Galaxy S20. Ecco le specifiche ed i prezzi.

Scheda tecnica Samsung Galaxy S20

Display : Dynamic AMOLED QHD+ da 6,2 pollici con densità di 563ppi e certificazione HDR10+. Supporto ai 120Hz solo in FHD+, supporto alla modalità "dinamica";

Processore : Exynos 990 con GPU Mali-G77

: Exynos 990 con GPU Mali-G77 Memoria : 128 gigabyte

: 128 gigabyte Batteria : 4000 mAh

: 4000 mAh Fotocamera principale : Tripla lente posteriore con lente da 12 megapixel (f/1.8) + Ultra Wide da 12 megapixel (f/2.2) + teleobiettivo da 64 megapixel (f2.0) con zoom fino a 30x e stabilizzazione ottica;

Fotocamera frontale: 10 megapixel (f/2.2)

Il Galaxy S20 sarà disponibile in Italia al prezzo di 929 Euro per la variante 4G con 128GB di memoria interna ed 8GB di RAM e 1029 Euro per quella con modem 5G, 12 gigabyte di RAM e 128GB di storage.

Scheda tecnica Samsung Galaxy S20+

Display : Dynamic AMOLED QHD+ da 6,7 pollici (521ppi) da 120Hz (solo in FHD+) e modalità dinamica;

Processore : Exynos 990, GPU Mali G-77

: Exynos 990, GPU Mali G-77 Memoria : 128/512 gigabyte

: 128/512 gigabyte Batteria : 4500 mAh

: 4500 mAh Fotocamera principale : Triplo sensore posteriore con fotocamera da 12 megapixel (f/1.8) + Ultra Wide da 12 megapixel (f/2.2) + teleobiettivo da 64 megapixel (f2.0) con zoom fino a 30x, sensore ToF per i ritratti e stabilizzazione ottica;

Fotocamera frontale: 10 megapixel (f/2.2)

Il prezzo di partenza del Galaxy S20+ è di 1029 Euro per la versione 4G con 8GB di RAM e 128GB di memoria, mentre per la variante 5G si passa a 1129 Euro, con 12GB di RAM e 128GB di storage. Sarà disponibile sul mercato anche un modello da 12/512GB, a 1279 Euro, anch'essa 5G ovviamente.

Scheda tecnica Samsung Galaxy S20 Ultra

Display : Dynamic AMOLED da 6,9 pollici QHD+ (511ppi) con refresh rate di 120Hz (solo in FHD+) e modalità dinamica;

Processore : Exynos 990 + GPU Mali-G77

: Exynos 990 + GPU Mali-G77 Memoria : 128/512GB

: 128/512GB Batteria : 5000 mAh

: 5000 mAh Fotocamera principale : Sensore principale da 108 megapixel (f/1.8) + lente grandangolare da 12 megapixel (f/2.2) + teleobiettivo da 48 megapixel (f/3.5). Presente anche il sensore ToF per la profondità di campo;

Fotocamera frontale: 40 megapixel (f1.4)

Galaxy S20 Ultra invece arriverà nei negozi solo con supporto 5G. Gli utenti troveranno due versioni, una da 12/128GB a 1379 Euro ed un'altra da 16/512GB a 1579 Euro.



È possibile prenotare Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra 5G dall'11 febbraio 2020. Prenotando Galaxy S20+ o S20 Ultra 5G tra l'11 febbraio e l'8 marzo e acquistando il prodotto tra il 13/3 e il 31/3 i consumatori riceveranno i nuovi auricolari Galaxy Buds+ caricando la prova di prenotazione e quella di acquisto entro il 10 Aprile sul sito dedicato alla promozione.



Per maggiori dettagli su questi smartphone, vi consigliamo di consultare la nostra prova degli smartphone Galaxy S20 e il sito ufficiale di Samsung.