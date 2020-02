Samsung Galaxy S20: svelate le limitazioni di spazio e durata per i video in 8K

Tra le principali novità dei nuovi Samsung Galaxy S20 presentati ieri dalla società coreana troviamo senza dubbio la possibilità di registrare video in 8K. Tuttavia, a livello di spazio potrebbero essere un problema.

Samsung infatti ha svelato che l'acquisizione dei filmati occuperà circa 600 megabyte al minuto, ma non è l'unica limitazione. Il colosso coreano infatti ha anche sottolineato che il tempo massimo di registrazione è fissato a cinque minuti, e sarà possibile girare video solo a 24fps, e non a framerate più alti come 60 o 30 fps.

Chiaramente, per coloro che sceglieranno il Galaxy S20 Ultra lo storage non sarà un problema in quanto sono disponibili varianti con memoria interna fino a 512GB, con supporto alle schede video microSD fino ad 1 terabyte, il che porta il limite massimo a 1,5TB.

Samsung ha anche sottolineato che l'alta risoluzione consente di estrarre immagini fisse da 33 megapixel direttamente da un video, il che vuol dire che ci si potrà affidare alle registrazioni in 8K per poter ottenere successivamente una fotografia.

Un altro possibile problema potrebbe essere rappresentato dai dispositivi su cui si possono riprodurre i filmati. Attualmente sul mercato sono pochi i TV 8K, ma Samsung guarda già oltre ed è pronta a ritagliarsi un ruolo di prim'ordine.

Secondo quanto riferito, l'evento Unpacked 2020 di ieri è stato filmato con il Galaxy S20.