Samsung Galaxy S20 Tactical Edition ufficiale: lo smartphone per l'esercito

Samsung l'ha fatto sul serio: il suo smartphone Galaxy S20 ora dispone di una Tactical Edition destinata all'esercito. Si tratta di una variante rugged del top di gamma 2020 dell'azienda sudcoreana.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e come scritto dalla stessa Samsung sul suo blog ufficiale, Galaxy S20 Tactical Edition dispone di una custodia Juggernaut e di funzionalità software pensate per i militari, dalla "modalità stealth" (che disabilita la connettività LTE e tutto ciò che potrebbe far rilevare il dispositivo) alla funzionalità notturna (che evita problemi di visualizzazione quando i militari indossano un visore notturno), fino alla possibilità di sbloccare velocemente lo smartphone anche mentre è in landscape. Tutte funzionalità che potrebbe tornare utili all'esercito.

In ogni caso, si tratta di una sorta di "ritorno" per Samsung, dato che qualche anno fa era stata lanciata una variante simile di Samsung Galaxy S9. Insomma, la società sudcoreana ha lanciato un "aggiornamento" dello smartphone, in modo da dare la possibilità anche all'esercito di utilizzare le ultime tecnologie disponibili.

Se vi state chiedendo quali sono i cambiamenti sotto la scocca, in realtà tutto è rimasto identico all'originale Samsung Galaxy S20. Troviamo, dunque, uno schermo OLED da 6,2 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 865, 12GB di RAM, 128GB di memoria interna e tutte le altre caratteristiche che abbiamo imparato a conoscere.

Ovviamente, la disponibilità, che partirà dal Q3 2020, sarà limitata a "partner selezionati" e non sono state divulgate informazioni relative al prezzo.