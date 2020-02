I Samsung Galaxy S20 sono già ufficiali in Olanda: caratteristiche e prezzi

Manca sempre meno al keynote Samsung di oggi 11 Febbraio, in cui con ogni probabilità il colosso coreano presenterà i nuovi Galaxy S20 e Galaxy Z Flip, ma nel frattempo dai Paesi Bassi arriva un leak clamoroso: i colleghi di LetsGoDigital infatti hanno già svelato l'intera lineup di smartphone.

Il popolare sito ha infatti messo le mani sul comunicato stampa diffuso dalla divisione olandese di Samsung, con tanto di dichiarazioni del responsabile della divisione Mobile Marketing Manager, che parla di un "5G pronto a cambiare il modo in cui comunicheremo e vivremo con il mondo circostante".

Sembra infatti che le tre varianti dell'S20 saranno dotate di connettività 5G, ma non sappiamo se nei negozi arriveranno anche modelli con modem 4G o meno.

Tra i principali miglioramenti della linea dovrebbe figurare il comparto fotografico, caratterizzato sul modello Galaxy S20 Ultra da un sensore posteriore principale da 108 megapixel e zoom a 30x in grado di catturare immagini con colori nitidi e ad alta qualità. Confermata anche la possibilità di registrare video in 8K per trasmetterli in streaming su un TV Samsung compatibile.

Gli altri focus del comunicato stampa riguardano lo schermo a 120Hz, il processore superveloce, l'audio AKG ed una feature speciale per il gaming e che è in grado di ottimizzare le impostazioni per offrire le massime prestazioni.

Per quanto riguarda i prezzi del Galaxy S20, di seguito sono quelli riportati nel comunicato di LetsGoDigital:

Galaxy S20: 128GB+LTE a € 899 e 128GB+5G per € 999

Galaxy S20+: 128 GB+5G a € 1099

Galaxy S20 Ultra: 128 GB a € 1349 e 512 GB a € 1549

La disponibilità è prevista per il 14 Febbraio.

Si parla anche dei nuovi auricolari senza fili Galaxy Buds+, che saranno caratterizzate da altoparlanti dinamici a due vie per bassi potenti e suono cristallino, accompagnate da tre microfoni ed una durata della batteria di 11 ore, a cui se ne aggiungono altrettante 11 se si usa il case di ricarica.

Ovviamente non possiamo garantirvi l'assoluta autenticità del leak, e come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per seguire l'intero keynote.