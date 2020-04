Samsung Galaxy S20 Ultra: lo schermo si tinge di verde, come risolvere

Problemi per la variante del Samsung Galaxy S20 Ultra con processore Exynos. Nelle ultime ore infatti sono emerse alcune segnalazioni secondo cui lo schermo del dispositivo si tingerebbe improvvisamente di rossa ma, come osservato sul forum di XDA, non si tratterebbe di un disservizio di natura hardware bensì legato ad un aggiornamento.

A quanto pare, ad "introdurre" il bug sarebbe stata la patch di sicurezza di Aprile 2020. Dalle prime segnalazioni è emerso che il problema si verificherebbe quando la luminosità del display è sotto il 30% ed il refresh rate a 120Hz è abilitato.

Un modo per risolvere, infatti, sarebbe rappresentato proprio dall'aumento del livello di luminosità. Ad essere particolarmente interessate sono solo alcune app, tra cui Samsung Pay, la Fotocamera, la Calcolatrice, Snapchat, Telegram PUBG: Mobile e Google Chrome.

Samsung almeno al momento non ha riconosciuto ufficialmente il problema, ma dalle indicazioni scovate sembra che la patch incriminata sia la G98-BXXU1ATCT, che se non avete ancora scaricato sconsigliamo di installare almeno fin quando il produttore non riconoscerà in via ufficiale il disservizio.

Il fatto che siano stati esclusi problemi col pannello non può che far tirare un sospiro di sollievo agli utenti, ma ora la palla passa al produttore.

I nuovi Galaxy S20 sono disponibili in Italia dallo scorso marzo e possono essere acquistati anche sul sito web ufficiale di Samsung.