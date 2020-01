Samsung Galaxy S20: la versione Ultra avrà 16GB di RAM?

Nella giornata di ieri sono emerse quelle che dovrebbero essere le prime immagini del Galaxy S20 di Samsung, che hanno confermato in parte le specifiche tecniche di cui si era parlato in precedenza. Oggi, un nuovo rapporto si sofferma sulla quantità di RAM che sarà presente nei dispositivi.

Secondo le nuove indiscrezioni, ogni singolo dispositivo della serie Galaxy S20 avrà 12 gigabyte di RAM. Qualora il rumor dovesse essere trovare risconti reali, si tratterebbe di un passo in avanti significativo se si conta che la quantità di RAM base per la serie S10 (ad eccezione dell'S10e) era 8 gigabyte.

Ma non è tutto, perchè è previsto anche il lancio di un nuovo modello denominato "Galaxy S20 Ultra" che potrebbe essere dotato di una batteria da 5.000 mAh ed addirittura 16 gigabyte di RAM. La cattiva notizia è rappresentata dall'assenza dello slot microSD, che non consentirà di espandere la memoria interna.

La fotocamera da 108 megapixel invece dovrebbe essere disponibile solo sui modelli di fascia alta e non in quelli con prezzi più bassi. Nessuna menzione invece sullo schermo con refresh rate di 120Hz, di cui si era parlato in precedenza grazie ad alcuni riferimenti trovati nel codice dell'UI.

Come sempre, vi invitiamo a prendere i rumor con le molle in quanto non confermati.