Samsung Galaxy S21 da 128 GB in offerta da Mediaworld, solo fino stasera

Dopo avervi proposto in giornata gli sconti Amazon sulla linea Fire TV Stick, ci spostiamo da Mediaworld per parlarvi di una delle promozioni più interessanti nel contesto del volantino online “Solo per Oggi”: fino a questa sera potrete acquistare Samsung Galaxy S21 a un ottimo prezzo.

Ricordiamo innanzitutto le specifiche tecniche: Samsung Galaxy S21 si presenta con un display Dynamic AMOLED 2X FHD+ da 6,2 pollici con refresh rate adattivo fino a 120Hz, SoC proprietario Exynos 2100 da massimo 2,9 GHz, 128 GB di archiviazione interna senza espansione tramite microSD, 8 GB di RAM e batteria da 4000 mAh. Lato fotocamera, dunque, troviamo un sensore anteriore da 10 MP e tri-camera anteriore (64 MP telephoto + 12 MP grandangolare + 12 MP ultragrandangolare).

Di listino questo modello costerebbe 879 euro ma, fino alle 23:59 di oggi, 28 settembre 2022, lo potete acquistare a 699 euro grazie a un taglio del 20,47%. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o in 20 rate tasso zero da 34,95 euro con Findomestic. La consegna a domicilio è gratuita e richiede l’attesa di giusto qualche giorno. In alternativa, dopo l’acquisto online – dove questa promozione si trova in esclusiva – è possibile optare per il ritiro in negozio.

