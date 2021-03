Samsung Galaxy S21 5G con caricatore scontato di oltre 150 euro su Amazon

Dopo aver trattato gli sconti relativi ad alcuni hard disk, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni legate ad Amazon Italia. Infatti, quest'ultima ha lanciato un'offerta relativa allo smartphone Samsung Galaxy S21 5G.

Più precisamente, il dispositivo viene venduto, tra l'altro con caricabatterie incluso, a 825 euro su Amazon Italia. Stando a quanto si può leggere sulla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, in precedenza il costo del prodotto era fissato a 879 euro. Già così, dunque, si tratterebbe di un risparmio di 54 euro. Tuttavia, non è finita qui. Infatti, premendo sull'apposito collegamento presente appena sotto al selettore delle colorazioni su PC, siamo venuti a conoscenza del fatto che fino al 28 marzo 2021 è possibile inserire il codice GALAXYS21 al momento del pagamento per ottenere un ulteriore sconto di 100 euro, facendo dunque scendere il prezzo finale a 725 euro. In parole povere, il risparmio totale è di 154 euro.

In ogni caso, la colorazione che si può acquistare a questo prezzo è quella Phantom Gray. Ricordiamo che lo smartphone monta 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che Unieuro vende questo modello a 879 euro, mentre MediaWorld ha fatto scendere il prezzo a 799 euro.

Insomma, la promozione lanciata da Amazon Italia potrebbe sicuramente fare gola a un buon numero di utenti.