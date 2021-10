Samsung Galaxy S21 5G crolla di prezzo: raggiunto il minimo su Amazon

Giornata di grandi sconti, quella di oggi, su Amazon. Dopo aver discusso degli LG Days di questa settimana, infatti, il colosso di Seattle propone una promozione molto interessante sul Samsung Galaxy S21 5G, che crolla di prezzo e raggiunge il suo minimo storico.

Di seguito il prezzo:

Samsung Smartphone Galaxy S21 5G, Caricatore incluso, Display 6.2" Dynamic AMOLED 2X, 4 fotocamere, 128 GB, RAM 8GB, 4000mAh, Dual SIM + eSIM, (2021) [Versione Italiana], Bianco (Phantom White): 699,90 Euro (879 Euro)

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso smartphone sulla piattaforma di Jeff Bezos, ed ovviamente non è dato sapere fin quando potrà essere sfruttata questa offerta.

Non è nemmeno disponibile il pagamento a rate, nè tramite il sistema messo su da Amazon, tanto meno con quello targato Cofidis.

E' possibile aggiungere, spuntando le caselle dedicata, la protezione aggiuntiva per due anni a 95,79 Euro una tantum, la McAfee Total Protrection 2021 per tre dispositivi della durata di un anno a 19,99 Euro o la Samsung Clear View, la cover per il Galaxy S21 5G, a 40,70 Euro.

Ricordiamo, al contempo, che da oggi è anche tornata l'offerta Amazon sugli spazzolini Oral B che permette di acquistare tanti prodotti del marchio a prezzo ridotto e garantisce anche un cashback del 25%.