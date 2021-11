Samsung Galaxy S21 5G ed OnePlus 8T in sconto al minimo storico su Amazon

Dopo aver riportato lo sconto Amazon su iPhone 12, torniamo nuovamente sull'ecommerce più popolare al mondo per parlare di altre due promozioni molto interessanti, che permettono di portare a casa a prezzo ridotto il Samsung Galaxy S21 ed OnePlus 8T.

Di seguito le promozioni:

Samsung Galaxy S21 5G , Caricatore incluso, Display 6.2" Dynamic AMOLED 2X, 4 fotocamere, 256 GB, RAM 8GB, 4000mAh, Dual SIM + eSIM, (2021) [Versione Italiana], Phantom Gray: 649 Euro (929 Euro)

, Caricatore incluso, Display 6.2" Dynamic AMOLED 2X, 4 fotocamere, 256 GB, RAM 8GB, 4000mAh, Dual SIM + eSIM, (2021) [Versione Italiana], Phantom Gray: 649 Euro (929 Euro) OnePlus 8T Smartphone 6.55 "120 Hz FHD + Display Fluido, 8 GB di RAM + 128 GB di Spazio di Archiviazione, Quad Camera, 65 W Warp Charge, Dual SIM, 5G, Argento (Lunar Silver): 399,99 Euro (599 Euro)

Per il Samsung Galaxy S21 la disponibilità è garantita solo dal 28 Novembre 2021, ma nel frattempo è possibile già effettuare l'ordine per bloccare il prezzo in questione. Non è da escludere che la consegna venga anticipata nel caso in cui dovessero essere disponibili nuove unità. Non è possibile effettuare il pagamento rateale di Amazon.

Discorso diverso per OnePlus 8T, per cui la consegna senza costi aggiuntivi è garantita per domani, martedì 23 Novembre 2021. E' possibile effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 80 Euro al mese, ad interessi zero e spese extra zero.