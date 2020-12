Samsung Galaxy S21 5G, trapela online un presunto render stampa ufficiale

C'è grande attesa per Samsung Galaxy S21, la prossima serie di smartphone top di gamma dell'azienda sudcoreana. D'altronde, l'hype degli appassionati è alle stelle per via dell'ormai essenzialmente sicuro lancio a inizio 2021 e del quasi certo supporto alla S Pen. Arriva in questo contesto un altro elemento interessante, ovvero un presunto render.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e Voice, nelle ultime ore è trapelata online un'immagine che sarebbe destinata alla stampa. Quest'ultima, che potete vedere in calce alla notizia, ritrae la variante 5G dello smartphone frontalmente e sembra confermare tutti i rumor e leak emersi nel corso dell'ultimo periodo. Infatti, anteriormente c'è un pannello con foro per la fotocamera posizionato in alto al centro. Il pulsante d'accensione e il bilanciere del volume si trovano invece sul lato destro.

L'autore del leak è il noto Evan Blass, conosciuto anche come Evleaks, che ha affermato che il render trapelato sarebbe ufficiale e veritiero. Insomma, sembrano ormai esserci pochi dubbi in merito al design dello smartphone, che recentemente è persino emerso online in un video confronto con iPhone 12 Pro.

Ricordiamo che l'evento di annuncio della serie Samsung Galaxy S21 dovrebbe tenersi nel mese di gennaio 2021. Ci sarà un Unpacked il 14 gennaio come affermato da Blass? I leak si riveleranno veritieri? Staremo a vedere.