Samsung Galaxy S21 si aggiorna: novità per la fotocamera e le performance

Le vendite della nuova famiglia di smartphone Samsung Galaxy S21 sono già superiori rispetto al predecessore Galaxy S20, segnale che l’utenza di appassionati del brand e nuovi membri della sua community ha gradito il modello ammiraglia uscito di recente che, nelle ultime ore, ha ricevuto un altro aggiornamento contenente alcune migliorie.

Come riportato da SamMobile, infatti, l’ultimo dispositivo top di gamma rilasciato dal colosso sudcoreano in Europa ha ottenuto il firmware versione G99xBXXU1AUB6 dal peso pari a 257.34 MB. Secondo il changelog fornito dall’azienda, le novità sono relativamente poche ma importanti: si tratterebbe principalmente di migliorie alle prestazioni della fotocamera e alle performance complessive dello smartphone, assieme alla doverosa patch di sicurezza del mese di febbraio.

Curiosamente, però, il log delle modifiche è lo stesso della patch precedente e, considerato che essa sembrerebbe avere ridotto l’autonomia del dispositivo per alcuni utenti che hanno segnalato il problema su Reddit e tramite i forum ufficiali Samsung, non è chiaro se gli sviluppatori lo abbiano risolto o meno.

In ogni caso, per accedere all’aggiornamento in questione basterà attendere la notifica da parte del vostro Samsung Galaxy S21, S21+ o S21 Ultra, la quale verrà mostrata solamente quando la patch diventerà disponibile in Italia. In alternativa, controllate tramite Impostazioni > Aggiornamenti software se risulta pronta per essere scaricata e installata.

Intanto si continua a parlare del chip Exynos 2100 prodotto a 5 nanometri, ritenuto un salto di qualità notevole in termini di autonomia e prestazioni se confrontato con il predecessore Exynos 990.