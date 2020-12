Samsung Galaxy S21, aperte le registrazioni in USA: il lancio sembra molto vicino

In seguito all'ennesima pioggia di leak, Samsung Galaxy S21 torna un'altra volta al centro dei riflettori. Tuttavia, questa volta ci sono informazioni ufficiali, in quanto è stata la stessa società sudcoreana a effettuare un'operazione. Infatti, sono state aperte le registrazioni negli Stati Uniti d'America.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e SlashGear, gli utenti americani possono collegarsi al sito Web ufficiale di Samsung e inserire i propri dati per farsi "riservare" un posto per quando verranno aperti i preordini. In genere questa mossa viene effettuata in vista di un lancio nel breve periodo e l'immagine che fa capolino sul portale dell'azienda sudcoreana non lascia spazio a molti dubbi. In quest'ultima si legge infatti: "the next Galaxy" ("il prossimo Galaxy").

Insomma, tutto fa pensare che i rumor emersi qualche settimana fa siano veritieri. Vi ricordiamo che si vocifera di un possibile annuncio della gamma Galaxy S21 fissato per la giornata del 14 gennaio 2021. D'altronde, si tratta dell'ultimo giorno del CES (Consumer Electronic Show) e Samsung ha già ufficializzato altri due eventi che si terranno nei giorni precedenti. Più precisamente, "The First Look 2021" è fissato per il 6 gennaio, mentre l'annuncio del nuovo processore Exynos avverrà il 12 gennaio.

Insomma, a quanto pare ci siamo. Non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più.