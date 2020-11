Samsung Galaxy S21 arriverà senza auricolari AKG ma con una bella sorpresa

La scelta di abbandonare caricabatterie e auricolari dalla confezione dello smartphone è stata presa da Apple per la sua serie top di gamma iPhone 12, ma sembrerebbe che pure Samsung voglia seguire la stessa strada per il Galaxy S21, almeno per quanto riguarda le cuffie AKG standard. Ci sarebbe però una sorpresa che renderà gli utenti felici.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Sammobile, infatti, Samsung Galaxy S21 potrebbe si arrivare senza gli auricolari AKG in omaggio nella confezione, ma al loro posto potrebbero arrivare gli auricolari TWS Galaxy Buds Beyond, nome con cui è noto il prodotto che farà da “sequel” alle Galaxy Buds Plus da noi recensite a marzo. Questa mossa è potenzialmente senza precedenti poiché significa che la serie Galaxy S21 arriverà sul mercato globale in bundle con un paio di auricolari wireless da circa 150 Dollari, ma a un prezzo ridotto.

Permettere a tutti i clienti di ottenere cuffie senza fili direttamente con lo smartphone flagship e non come extra potrebbe davvero essere un’ottima mossa per il gigante sudcoreano, che ormai dal 2017 – ergo, dalla gamma Galaxy S8 – ha sempre incluso auricolari AKG nella confezione. In questo modo Galaxy Buds Beyond non costituiranno un incentivo per il preordine, lasciando spazio ad altri contenuti come qualche mese di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate come nel caso del top di gamma Samsung Galaxy Note 20.

Altre indiscrezioni recenti diffuse dal noto leaker Jon Prosser parlano invece di data di presentazione e lancio di Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra, probabilmente in programma rispettivamente per il 14 gennaio 2021 e per il 29 gennaio 2021.