Samsung Galaxy S21 arriverà a febbraio anziché gennaio?

Samsung Galaxy S21 potrebbe arrivare un po’ più tardi del solito: se alcuni rumor apparentemente confermati darebbero la nuova serie di smartphone top di gamma in arrivo per il 14 gennaio 2021, con lancio ufficiale sul mercato il 29 gennaio 2021, ora altre indiscrezioni rinvierebbero il tutto a circa un mese dopo.

Le voci sono state diffuse in esclusiva dai colleghi di Android Headlines, i quali avrebbero ottenuto l’informazione da una loro fonte anonima: secondo quest’ultima, il colosso sudcoreano preferirebbe puntare al lancio nel mese di febbraio (la data non è nota), sebbene le vere motivazioni non si sappiano. Essendo l’unica testata online che ha deciso, almeno per ora, di diffondere una data di lancio diversa da quella di gennaio, consigliamo a tutti di prendere con un pizzico di sale queste indiscrezioni.

Per quanto interessanti, poi, ripetiamo lo stesso consiglio anche per i seguenti rumor diffusi nel corso di ottobre e novembre: secondo SamMobile, Samsung Galaxy S21 arriverà sul mercato senza gli auricolari cablati AKG inclusi gratuitamente nella confezione, ma farà spazio agli auricolari True Wireless Galaxy Buds Beyond attualmente in fase di sviluppo e successori delle Galaxy Buds Plus, una scelta interessante poiché permetterebbe all’azienda di includere come bonus di preordine altri contenuti come l’abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, già visto nel caso di Samsung Galaxy Note 20.

Altra indiscrezione interessante riguarda le specifiche tecniche dei tre modelli Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra, diffuse online da Max Weinbach e riprese da siti come Android Police e MSPowerUser.