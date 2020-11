Samsung Galaxy S21 avrà lo sblocco vocale grazie all'assistente Bixby

Samsung Galaxy S21 continua a essere protagonista delle tante indiscrezioni provenienti sul fronte del colosso sudcoreano, sebbene ormai si parli sempre di più di un lancio posticipato a febbraio piuttosto che a gennaio. Tra le ultime voci, una in particolare sull’utilizzo del riconoscimento vocale di Bixby ha fatto sorgere alcune preoccupazioni.

A riportare in esclusiva questo rumor sono stati i colleghi di SamMobile, i quali hanno riferito che nella prossima serie di smartphone top di gamma composta da Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra ci sarà una nuova opzione biometrica per lo sblocco del dispositivo. Questa funzione funziona grazie all’assistente vocale Bixby e si chiama Bixby Voice: tramite essa, gli utenti potranno sbloccare lo smartphone con comandi vocali come “Ciao Bixby”.

La feature, in realtà, era già apparsa in passato ma poi è scomparsa dai dispositivi probabilmente per problemi con la sua efficienza. Ora, però, Samsung sembrerebbe pronta a reintrodurla come impostazione di sicurezza nella schermata di blocco, anche se con ogni probabilità non si tratterà del metodo di sblocco più sicuro: secondo SamMobile e GizChina difficilmente gli utenti passeranno dal riconoscimento delle impronte digitali e dal caro vecchio codice pin al riconoscimento vocale.

In ogni caso, almeno inizialmente Bixby Voice dovrebbe rimanere come funzione esclusiva della gamma Galaxy S21, per poi lanciarla tramite aggiornamento OTA anche su altri dispositivi se, in seguito alla prima fase di test, si rivelerà sicura e ben funzionante.

A proposito di Samsung Galaxy S21, stando agli ultimi rumor diffusi dai media coreani come The Elec a inizio 2021 in vendita sul mercato globale ci saranno solo 6 milioni di unità, scelta molto probabilmente presa per sondare il terreno e osservare la domanda effettiva prima di renderne disponibili molte di più.