Samsung Galaxy S21 avrà Snapdragon 888 e fotocamera da 64MP?

Samsung Galaxy S21 è ancora una volta nella bocca dei principali tipster e leaker online: dopo gli ultimi render creati in CAD diffusi da IceUniverse tramite Twitter, ora online sono apparsi ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche dell’intera gamma di smartphone e anche alcuni benchmark nel database di Geekbench.

Partiamo da questi ultimi, di cui potete vedere un’immagine in calce all’articolo: secondo quanto deducibile da tale documento, la variante SM-G991U di Galaxy S21 utilizza il chipset octa-core “Lahaina” – nome in codice per il processore Qualcomm Snapdragon 888 – con velocità di clock base di 1,8 GHz, 8 GB di RAM e Android 11. I punteggi ottenuti sono i seguenti: 1.075 punti nel test CPU single-core e 2.916 punti nel test CPU multi-core. Sarà interessante capire quali saranno le prestazioni della variante con SoC proprietario Exynos 2100, probabilmente in arrivo soltanto nel mercato sudcoreano.

Giungendo invece al resto delle specifiche tecniche, stando a quanto riportato dai colleghi di SamMobile Samsung Galaxy S21 dovrebbe essere dotato di un display Super AMOLED Infinity-O da 6,2 pollici con refresh rate di 120 Hz, risoluzione FHD+ e un lettore di impronte digitali in-display. Sotto la scocca ci saranno poi 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di spazio d’archiviazione, espandibile tramite lo slot per schede microSD.

Per quanto concerne il comparto fotocamera si parla di una configurazione da tre sensori (64MP principale teleobiettivo + 12MP ultrawide + 12MP grandangolare), tutte presumibilmente in grado di supportare la registrazione video 4K a 60 fps con stabilizzazione Super Steady. Si parla però anche della funzione di registrazione video 8K a 30 fps e del passaggio automatico da 30 a 60 fps in base alle condizioni di illuminazione.

Infine, si parla di una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida (anche wireless), ricarica wireless inversa e delle seguenti funzionalità: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, GPS, 5G, UWB, porta USB Type-C, altoparlanti stereo e Samsung Pay. Come al solito, però, consigliamo di prendere queste indiscrezioni con le pinze.

Intanto appare sempre più probabile il supporto all’S Pen per la serie Galaxy S21, indicando un ormai imminente abbandono definitivo della gamma Galaxy Note.