Samsung Galaxy S21, avviata produzione di massa per il lancio anticipato?

Le voci diffuse dal sito SamMobile riguardo il possibile lancio anticipato del nuovo smartphone top di gamma Samsung Galaxy S21 per il 2021 trovano altre conferme: ora è stata la fonte sudcoreana MTN a scrivere, dopo aver ottenuto informazioni da fonti interne a Samsung, che l’azienda avrebbe già fatto avviare la produzione di massa dei pezzi.

I rumor già stavano girando nella rete da diverse settimane, facendo pensare a tutti che il colosso sudcoreano potrebbe davvero optare per un lancio a gennaio 2021 della prossima serie Galaxy S21. Come condiviso anche da SamMobile in esclusiva, Samsung intenderebbe capitalizzare al massimo la posizione che copre attualmente nel mercato Android, approfittando dell’assenza di Huawei per tornare la regina del mercato smartphone grazie soprattutto ai suoi modelli con supporto al 5G come Galaxy S20 5G e A90 5G, i quali attualmente rendono Samsung leader dei dispositivi 5G.

Ma sono i nuovi rapporti di MTN ad aggiungere un altro pezzo al puzzle, affermando che i fornitori di Samsung hanno già avviato la produzione di massa di componenti da utilizzare negli smartphone Samsung Galaxy S21. Il presidente di una di quelle aziende, che avrebbe mantenuto l’anonimato, ha dichiarato in esclusiva al media sudcoreano: “Samsung Galaxy S20 è stato prodotto in serie da gennaio di quest'anno. Ma Samsung ha richiesto che il Galaxy S21 venga prodotto con un mese e mezzo di anticipo”.

Ciò fa pensare che la compagnia potrebbe presentare i nuovi modelli flagship a dicembre per un lancio a gennaio. C’è però da dire che si tratta comunque di indiscrezioni di mercato, dunque meglio prenderli con le pinze. E a proposito di rumor riguardo Samsung Galaxy S21, altre voci diffuse da MyDrivers e Gizchina parlano di una novità molto particolare in arrivo.