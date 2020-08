Samsung Galaxy S21 potrebbe avere una buona batteria, M51 con 7000 mAh

Nonostante siano passate solamente poche settimane dal Samsung Unpacked del 5 agosto 2020, si inizia già a vociferare in merito ad altri dispositivi in arrivo nel prossimo futuro. Più precisamente, sono emersi rumor e leak riguardanti Samsung Galaxy S21 e Galaxy M51.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, il prossimo top di gamma dell'azienda sudcoreana dovrebbe disporre di un'autonomia migliorata rispetto al suo predecessore, ovvero Galaxy S20. Più precisamente, Samsung Galaxy S21 Plus dovrebbe montare una batteria da 4800 mAh, superiore a quella da 4500 mAh del modello Plus di Galaxy S20. In ogni caso, ricordiamo che solitamente i nuovi dispositivi della gamma S vengono presentati nel mese di febbraio, quindi si sta parlando del 2021 ed è ancora un po' troppo presto per sbilanciarsi in merito, nonostante siano trapelati anche altri rumor che descrivono la possibile presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 875/Exynos 1000, un sensore fotografico principale da 108MP e una ricarica rapida a 60W. Potrebbe mancare il sensore ToF.

Per quanto riguarda, invece, un dispositivo che dovrebbe arrivare sul mercato prima di Galaxy S21, ultimamente sono emersi diversi leak legati a Samsung Galaxy M51. Tra l'altro, stando anche a quanto riportato da GSMArena, lo smartphone dovrebbe puntare molto sull'autonomia, dato che si vocifera della possibile presenza di una batteria da ben 7000 mAh. Per il resto, i rumor descrivono un dispositivo montante un display da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e foro per la fotocamera posto in alto a sinistra, un sensore fotografico principale da 64MP, 8GB di RAM, un processore Qualcomm Snapdragon 730 e una ricarica a 25W.

I rumor si riveleranno veritieri? Staremo a vedere. Nel frattempo, vi ricordiamo che recentemente abbiamo pubblicato su queste pagine svariati contenuti legati a Samsung. Su tutti, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra anteprima di Samsung Galaxy Note 20 Ultra e alla nostra recensione di Samsung Galaxy M31.

I render presenti qui sotto sono relativi a Samsung Galaxy M51.