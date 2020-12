Samsung Galaxy S21, niente caricabatterie in confezione? Rimozione post e altri indizi

Si va sempre più verso un'unica direzione per quel che riguarda la rimozione del caricabatterie dalla confezione di vendita di Galaxy S21. Infatti, ultimamente stanno arrivando degli indizi non di poco conto.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech e MSPowerUser, il noto leaker Roland Quandt ha confermato su Twitter che, stando alle informazioni in suo possesso, l'intera gamma Samsung Galaxy S21 non dovrebbe avere il caricabatterie all'interno della confezione di vendita. A quanto pare si tratterebbe, dunque, di una scelta a livello globale, sulla scia di quanto trapelato recentemente a partire dal Brasile. Da notare, tuttavia, come Quandt non faccia riferimento alle cuffie nel suo tweet. Vi ricordiamo, infatti, che si vocifera che l'azienda sudcoreana voglia rimuovere anche questo accessorio.

In ogni caso, i rumor che descrivono una Samsung intenta a rimuovere diversi elementi dalla confezione di vendita di Galaxy S21 stanno facendo un po' storcere il naso ad alcuni utenti. Infatti, in passato la società sudcoreana aveva un po' "preso in giro" Apple per questo tipo di scelta. Tra l'altro, il post relativo al caricabatterie "Included with your Galaxy" sembra essere sparito da Facebook. Insomma, ci sono diversi indizi che fanno pensare che Samsung possa muoversi in questa direzione.

Nonostante questo, vi ricordiamo che per il momento si tratta solamente di indiscrezioni. Probabilmente ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi: staremo a vedere.