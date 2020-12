Samsung Galaxy S21: niente caricabatterie e cuffie in confezione, certificazione

Sono passate solamente poche settimane da quando Samsung si era "presa gioco" di Apple per via della scelta della società di Cupertino di rimuovere il caricabatterie dalla confezione di vendita degli iPhone. Tuttavia, ora una certificazione lascia intendere che l'azienda sudcoreana potrebbe fare lo stesso.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e Wccftech, la gamma di dispositivi Samsung Galaxy S21, che ricordiamo dovrebbe essere lanciata nei primi mesi del 2021, ha ricevuto una certificazione in Brasile. Più precisamente, Anatel ha certificato i dispositivi per la vendita. Nulla di strano, se non fosse che l'ente brasiliano fa esplicito riferimento all'assenza di caricabatterie e cuffie nella confezione di vendita.

Insomma, la nota inserita da Anatel nella certificazione sembra confermare i rumor di qualche tempo fa, che descrivevano proprio una Samsung intenta a rimuovere i succitati elementi dalla confezione. In ogni caso, ricordiamo che l'azienda sudcoreana non si è ancora espressa ufficialmente in merito. Inoltre, non è chiaro se questa decisione si applichi eventualmente a livello globale oppure solamente in mercati selezionati.

Staremo a vedere: solamente l'annuncio ufficiale potrà fugare ogni dubbio. Nel frattempo, sono trapelate online le prime presunte foto dal vivo della famiglia Samsung Galaxy S21.

Crediti immagine copertina: Let's Go Digital.