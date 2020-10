Samsung Galaxy S21 potrebbe clamorosamente avere una novità peculiare

Dopo i rumor relativi al riconoscimento facciale simile al Face ID, Samsung Galaxy S21 (conosciuto anche come Galaxy S30) torna a far parlare di sé. Il motivo è da ricercarsi in alcuni rumor che descrivono una possibilità interessante, che avrebbe del clamoroso per molti appassionati.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e MyDrivers, l'azienda sudcoreana avrebbe deciso di "prendere in prestito" una caratteristica peculiare dalla gamma Note e portarla su Galaxy S21. Ci riferiamo, ovviamente, al pennino (S Pen). Si tratterebbe delle prima volta che la gamma S ottiene questa feature, che ha sempre distinto la famiglia di dispositivi Note.

In ogni caso, la novità dovrebbe essere riservata solamente al modello Ultra di Galaxy S21, ma si tratta comunque di un'indiscrezione piuttosto importante. Ricordiamo, infatti, che in genere Samsung è solita lanciare nella prima metà dell'anno le novità della gamma Galaxy S, per poi "fare il bis" di flagship ad agosto con la famiglia Galaxy Note. Inoltre, a partire da quest'anno esiste anche la gamma Fan Edition.

Insomma, gli appassionati sono abituati a dover attendere la gamma Galaxy Note per un nuovo top di gamma con il pennino, ma dal 2021 le cose potrebbero cambiare. I rumor saranno veritieri? Staremo a vedere.